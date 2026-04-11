Нет кризиса, но есть проблемы: Буданов о работе Рады и встречах с депутатами
- Кирилл Буданов отрицает существование кризиса в Раде, но признал наличие проблем.
- Офис президента проводил встречи с депутатами для дальнейшего взаимодействия.
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что слухи о "кризисе" в Раде не соответствуют действительности. В то же время, по его словам, часть проблем до сих пор остается нерешенной.
Руководство ОП проводило встречи с нардепами и договорилось о дальнейшем взаимодействии. Об этом сообщили в Укринформ.
Что Буданов рассказал о работе Рады?
По слова главы ОП, как такового "кризиса" в Верховной Раде никогда не было, но небольшие проблемы все равно оставались.
Я две недели назад говорил, что нет кризиса, есть проблема. Так, можно по-разному смотреть, что там немножко не добрали, хотелось бы большего, скажем, нашим международным партнерам, но есть национальный интерес,
– отметил Буданов.
Он отметил, что урегулирование ситуации в парламенте и встречи с народными депутатами помогут Украине получить необходимое финансирование.
Это даст нам сейчас возможность получить необходимые, давайте откровенно говорить, средства для функционирования нашего государства. Для того, чтобы не было сокращения бюджетных программ,
– подчеркнул Буданов.
Буданов не рассказал, как именно удалось достичь договоренностей, отметив, что часть "таких процессов" должна оставаться за кулисами.
Также он добавил, что за свою жизнь имел дело с большим количеством людей и считает народных депутатов "ангелами" по сравнению с теми, с кем ему приходилось вести переговоры раньше.
