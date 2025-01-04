Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Witness. По словам комбата "Купола", война "за территорию" является стратегической ошибкой высшего военного руководства Украины.

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Что мешает ВСУ приближать победу

Во время интервью Анатолия Козела с основателем Ukrainian Witness и фонда "Вернись живым" Виталием Дейнегой обсудили основные ошибки, которые мешают нашей армии достигать успехов. Это первое интервью комбата за последние полтора года после скандала, который возник из-за его комментариев для The Washington Post в марте 2023 года.

Комбат считает, что сейчас необходимо проводить маневренную оборону с максимальным уничтожением личного состава противника. Для этого надо дать власть каждому командиру бригады осуществлять эту оборону, а не вести оборонительно-наступательные действия. Ведь как отметил военный, именно большое количество бойцов является сильной стороной россиян.

Главным преимуществом украинской армии Анатолий "Купол" Козел считает мотивацию воинов. Креативность, принятие нестандартных решений в критических ситуациях – тоже наша сильная сторона, но она гасится военно-политическим руководством.

Начиная с 2022 года наш генералитет потерял лучший элитный боевой потенциал мотивированных патриотических украинцев именно бездарными лобовыми атаками,

– отметил комбат.

Как следствие, "бусифицированные" военные сдаются в плен и убегают в СЗЧ.



Подполковник ВСУ Анатолий Козел дал интервью Ukrainian Witness / Фото Ukrainian Witness

ВСУ нуждается в реформировании

Анатолий Козел рассказал, что сейчас Украина должна укреплять Днепропетровскую, Запорожскую области и Херсон. Руководству страны, по его словам, нужно принять политическое решение и применять всю необходимую технику в этих районах для строительства фортификаций.

Кризис управления в армии "Купол" видит на всех звеньях.

Проблема наших генералов сейчас в том, что есть те, которые не командовали бригадами и батальонами во время боевых действий,

– подчеркнул военный.

Также Анатолий Козел отметил необходимость реформа ВСУ в управлении. Ведь ответственность командиров оперативно-тактического управления размыта. По мнению комбата, должен быть штатный штаб и штатный комплект войск вместо временных образований.

"Купол" подытожил, что Украине необходимы все эти изменения, ведь в противном случае мы рискуем попасть в переговорный процесс, результатом которого будет потеря государственности. На вопрос, проиграет ли Украина войну комбат ответил, что "пока что нет. Но нужны кардинальные изменения".

Не меняясь, мы будем нести не тактические потери территорий, а оперативные и стратегические, – считает Анатолий Козел.

Что известно о подполковнике Анатолии Козеле

За время службы до 2019 года Анатолий "Купол" Козел участвовал в операциях в Славянске, Песках, Донецком аэропорту, Авдеевке, Нью-Йорке и Торецке. С 2022 года стоял на обороне Киева и Киевской области.

Военный был командиром 3 батальона 46 аэромобильной бригады, который успешно показал себя в Херсонской операции, в боях за Соледар и за Бахмут. Провел более 200 конвоев без потерь, в том числе через тылы противника, за что был назван "Богом конвоев".

Стоит отметить! Анатолий Козел награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени в 2016 году. В 2015 году он получил негосударственный орден "Народный Герой Украины".

После резонансных заявлений "Купола" в марте 2023 года его перевели на должность заместителя командира учебного центра. Затем был назначен комбатом учебного центра. С марта по сентябрь 2024 года Анатолий "Купол" был командиром 53 ОМБр.