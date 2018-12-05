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      Проблемы с онлайн-покупками билетов на поезда: "Укрзализныця" продлила работу касс

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      "Укрзализныця" продлила работу касс
      "Укрзализныця" продлила работу касс / Фото из открытых источников

      Из-за определенных проблем с работой сервиса онлайн-заказ билетов booking.uz.gov.ua билетные кассы вокзала станции "Киев-Пассажирский" в среду, 5 декабря, будут работать до 22:00.

      Об этом "Укрзализныця" сообщила на своей странице в Facebook.

      Читайте также: "Люди получают билеты или деньги": в "Укрзализныце" прокомментировали инцидент с онлайн-продажами

      Отмечается, что работа билетных касс вокзала станции "Киев-Пассажирский" продлена до 22:00. Кроме того, всего в таком режиме на столичном вокзале будет работать 31 касса.

      Накануне 24 канал сообщал, что в желающих приобрести билеты на поезд через онлайн-сервис "Укрзализныци" возникли проблемы из-за некорректной работы этого сервиса. А именно у людей снимали деньги со счета, однако билеты на почтовые ящики не поступали. Все потому, что нагрузка на сервис заказа билетов на поезд онлайн возросла в 6 раз.

      5 декабря в комментариях "Укрзализныце" пользователь сообщил проблему с онлайн-сервисом.

      Хотел приобрести билеты, но из-за ужасной работы сайта, деньги списали 2 раза (4000 гривен вместо 2000), после оплаты, вместо билетов появилась надпись "Оплата не выполнена". Билеты покупатель не получил, а по указанным контактам поддержки никто не отвечает,
      – написал он.

      На что пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, чтобы пользователь прислал на e-mail: [email protected] свои контакты, чтобы их специалисты смогли с ним связаться для решения данного вопроса.

      Скріншот коментаря

      Скриншот комментария

      Напомним, с 8 декабря 2018 года "Укрзализныця" запускает новые беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Вагоны будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец.

      Теги: Новости Украины Укрзализниця железная дорога
      Источник: 24 канал
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