Проблеми з онлайн-покупками квитків на поїзди: "Укрзалізниця" продовжила роботу кас

Через певні проблеми з роботою сервісу онлайн-замовлення квитків booking.uz.gov.ua квиткові каси вокзалу станції "Київ-Пасажирський" у середу, 5 грудня, будуть працювати до 22:00.

Про це "Укрзалізниця" повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що роботу квиткових кас вокзалу станції "Київ-Пасажирський" продовжено до 22:00. Крім того, всього в такому режимі на столичному вокзалі буде працювати 31 каса.

Напередодні 24 канал повідомляв, що в охочих придбати квитки на поїзд через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" виникли проблеми через некоректну роботу цього сервісу. А саме у людей знімали гроші з рахунку, проте квитки на поштові скриньки не надходили. Усе тому, що навантаження на сервіс замовлення квитків на поїзд онлайн зросло у 6 разів.

5 грудня у коментарях "Укрзалізниці" користувач повідомив проблему з онлайн-сервісом.

Х отів придбати квитки, але через жахливу роботи сайту, гроші списали 2 рази (4000 гривень замість 2000), після оплати, замість квитків з'явився напис "Оплату не виконано". Квитки покупець не отримав, а за вказаними контактами служби підтримки ніхто не відповідає,

– написав він.

На що прес-служба "Укрзалізниці" повідомила, щоб користувач надіслав на e-mail: [email protected] свої контакти, щоб їхні фахівці змогли з ним зв’язатися для вирішення зазначеного питання.

Скріншот коментаря

Нагадаємо, із 8 грудня 2018 року "Укрзалізниця" запускає нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Вагони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків і Люблинець.