21:12
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Проблеми з онлайн-покупками квитків на поїзди: "Укрзалізниця" продовжила роботу кас

      210 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця" продовжила роботу кас
      "Укрзалізниця" продовжила роботу кас / Фото з відкритих джерел

      Через певні проблеми з роботою сервісу онлайн-замовлення квитків booking.uz.gov.ua квиткові каси вокзалу станції "Київ-Пасажирський" у середу, 5 грудня, будуть працювати до 22:00.

      Про це "Укрзалізниця" повідомила на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: "Люди отримують квитки або гроші": в "Укрзалізниці" прокоментували інцидент з онлайн-продажами

      Зазначається, що роботу квиткових кас вокзалу станції "Київ-Пасажирський" продовжено до 22:00. Крім того, всього в такому режимі на столичному вокзалі буде працювати 31 каса.

      Напередодні 24 канал повідомляв, що в охочих придбати квитки на поїзд через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" виникли проблеми через некоректну роботу цього сервісу. А саме у людей знімали гроші з рахунку, проте квитки на поштові скриньки не надходили. Усе тому, що навантаження на сервіс замовлення квитків на поїзд онлайн зросло у 6 разів.

      5 грудня у коментарях "Укрзалізниці" користувач повідомив проблему з онлайн-сервісом.

      Хотів придбати квитки, але через жахливу роботи сайту, гроші списали 2 рази (4000 гривень замість 2000), після оплати, замість квитків з'явився напис "Оплату не виконано". Квитки покупець не отримав, а за вказаними контактами служби підтримки ніхто не відповідає,
      – написав він.

      На що прес-служба "Укрзалізниці" повідомила, щоб користувач надіслав на e-mail: [email protected] свої контакти, щоб їхні фахівці змогли з ним зв’язатися для вирішення зазначеного питання.Скріншот коментаря

      Скріншот коментаря

      Нагадаємо, із 8 грудня 2018 року "Укрзалізниця" запускає нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Вагони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків і Люблинець.

      Теги: Новини України Укрзалізниця залізниця
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      сьогодні , 21:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      10
      Як Україна заплатить Константинополю за надання Томосу
      сьогодні , 20:33 Як Україна заплатить Константинополю за надання Томосу
      Артем Овдієнко 1414
      Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      сьогодні , 09:01 Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      835
      Інколи вони повертаються, або Чому екс-чиновники України не сідають за ґрати?
      сьогодні , 20:02 Інколи вони повертаються, або Чому екс-чиновники України не сідають за ґрати?
      Наталя Ромашова 315
      Чому Путін не йде на військову ескалацію саме зараз
      сьогодні , 19:02 Чому Путін не йде на військову ескалацію саме зараз
      Дмитро Снєгирьов 2484
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Верховна Рада провалила голосування за створення Антикорупційного суду
      19 червня , 21:33
      Автострахування і ДТП: як це працює тепер
       5 квітня 2017 , 20:01
      Манчестер Сіті – суперник Шахтаря у ЛЧ: старий знайомий "гірників", який став грандом після поразки від Динамо
       6 вересня , 10:00
      Прилади TruCam відправлять на ремонт
       18 жовтня , 17:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук