Импичмент Трампу будут рассматривать в ускоренном порядке: это продлится почти 28 часов
Сенат Соединенных Штатов Америки планирует потратить приблизительно 28 часов на слушание дела об импичменте 45-м президенту США Дональду Трампу. Основанием для этого стали беспорядки в Капитолии 6 января.
Источник:CNN
Сенат США принял резолюцию, которая устанавливает график судебного разбирательства. Начнется он 9 февраля по местному времени (в Киеве уже будет 10 число).
К теме В Сенате согласовали процедуру импичмента Трампу: основные даты и сроки
По какому графику будут проходить слушания
- После 4 часов дебатов 9 февраля по конституционным вопросам состоится голосования простым большинством голосов для подтверждения конституционности процедуры.
- После этого у каждой стороны есть 16 часов на презентацию.
- Далее 4 часа отвели на вопрос сенаторов.
- Если есть запрос свидетелей от менеджеров по импичменту Палаты представителей США, после периода вопросов проведут двухчасовые дебаты. После будет голосование по вопросу о вызове свидетеля.
- Затем идут 4 часа заключительных аргументов, разделенных поровну между защитой и обвинением.
- Завершается все голосованием об осуждении или оправдании.
Наш конституционный долг – провести справедливый и честный процесс импичмента по обвинению против президента Трампа. Эти обвинения являются самыми серьезными, которые когда-нибудь выдвигали против президента в истории США,
– отметил лидер большинства в сенате Чак Шумер.
Рассмотрения импичмента Трампу в Сенате: главные события
- Палата представителей Конгресса США объявила президенту Трампу импичмент 13 января.
- Обвиняют его в подстрекательстве к мятежу. Дело в том, что 6 января Трамп призвал своих сторонников выйти под Капитолий, что в итоге и произошло и переросло в штурм Капитолия с трагическими последствиями.
- Резолюцию об импичменте передали в Сенат 25 января
- 5 адвокатов Трампа уже отказались представлять сторону защиты.
- А сам Трамп отказался давать показания в процессе.
Поделиться новостью