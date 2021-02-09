Сенат США принял резолюцию, которая устанавливает график судебного разбирательства. Начнется он 9 февраля по местному времени (в Киеве уже будет 10 число).

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По какому графику будут проходить слушания

После 4 часов дебатов 9 февраля по конституционным вопросам состоится голосования простым большинством голосов для подтверждения конституционности процедуры.

После этого у каждой стороны есть 16 часов на презентацию.

Далее 4 часа отвели на вопрос сенаторов.

Если есть запрос свидетелей от менеджеров по импичменту Палаты представителей США, после периода вопросов проведут двухчасовые дебаты. После будет голосование по вопросу о вызове свидетеля.

Затем идут 4 часа заключительных аргументов, разделенных поровну между защитой и обвинением.

Завершается все голосованием об осуждении или оправдании.

Наш конституционный долг – провести справедливый и честный процесс импичмента по обвинению против президента Трампа. Эти обвинения являются самыми серьезными, которые когда-нибудь выдвигали против президента в истории США,

– отметил лидер большинства в сенате Чак Шумер.

Заметим! Процедура импичмента в США довольно длительная и может занять до нескольких месяцев. Вероятно, Сенат ее решил сократить, поскольку Трамп уже не руководит США. Однако ему могут запретить заниматься политической деятельностью в будущем. В то же время он потеряет возможность занимать руководящую должность, в том числе и пост президента.

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