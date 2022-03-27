Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию FAZ.NET, передает 24 канал.
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Российская сторона любит сливать СМИ какую-то информацию, какие-то версии по переговорам, надеясь в нашей стране, где идет открытая дискуссия, вызвать спекуляции, эмоции и конфликты,
– говорит Подоляк.
Условия будущего договора с Россией
Подоляк заверил, что сегодня речь не идет о нейтралитете. Украина настаивает на системе гарантий безопасности. Туда войдут страны, готовые предоставить эти гарантии в военном смысле. Кроме того, туда должны войти США, чтобы система работала.
Также советник главы ОП добавил, что территориальная целостность Украины очень важна. И этот вопрос должны решать президенты Украины и России.
Принципиальные позиции Украины:
- прекращение огня;
- максимально быстрый вывод российских войск с территории Украины;
- территориальная целостность и суверенитет Украины;
- четкие, юридически закрепленные гарантии нашей сохранности.
Напомним, что ранее Financial Times опубликовало условия договора, которые якобы обсуждали Украина и Россия. Среди них – нейтралитет, сокращение вооружения и запрет иностранных военных баз в Украине. Но Украина быстро опровергла эти условия, назвав их только русскими.
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