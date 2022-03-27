Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню FAZ.NET, передає 24 канал.
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Російська сторона любить зливати ЗМІ якусь інформацію, якісь версії з переговорів, сподіваючись в нашій країні, де триває відкрита дискусія, викликати спекуляції, емоції та конфлікти,
– каже Подоляк.
Умови майбутнього договору з Росією
Подоляк запевнив, що сьогодні не йдеться про нейтралітет. Україна наполягає на системі гарантій безпеки. Туди увійдуть країни, готові ці гарантії надати у воєнному сенсі. Крім того, туди повинні ввійти США, щоб система працювала.
Також радник глави ОП додав, що територіальна цілісність України дуже важлива. І це питання повинні вирішувати президенти України та Росії.
Принципові позиції України:
- припинення вогню;
- максимально швидке виведення російських військ із території України;
- територіальна цілісність і суверенітет України;
- чіткі, юридично закріплені гарантії нашої безпеки.
Нагадаємо, що раніше Financial Times опублікувало умови договору, які нібито обговорювала Україна та Росія. Серед них нейтралітет, скорочення озброєння та заборона іноземних військових баз в Україні. Та Україна швидко спростувала ці умови, назвавши їх лише російськими.
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