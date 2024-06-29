Практика изменилась
После принятия постановления Кабинета №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" все изменилось. Нюансы объяснила юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук.
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По словам юриста, теперь военнообязанных, которые обратились в ТЦК и СП с письменным заявлением о получении отсрочки от мобилизации – до принятия решения соответствующей комиссией – не должны направлять на прохождение медицинского осмотра для определения факта их пригодности к несению военной службы в рядах Вооруженных сил Украины.
Только в случае, если военнообязанному откажут в предоставлении отсрочки, тогда он должен направляться на ВВК,
– сказала Скумадчук.
Какие исключения
Юрист уточнила, что исключение составляют военнообязанные, которые изъявили желание проходить военную службу в рядах ВСУ по контракту.