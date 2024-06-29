Практика змінилась

Після схвалення постанови Кабіну №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" все змінилось. Нюанси пояснила юристка практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Скумадчук.

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За словами юристки, тепер військовозобов'язаних, які звернулись до ТЦК та СП із письмовою заявою про отримання відстрочки від мобілізації – до ухвалення рішення відповідною комісією – не повинні направляти на проходження медичного огляду для визначення факту їх придатності до несення військової служби в лавах Збройних сил України.

Лише у випадку, якщо військовозобов'язаному відмовлять у наданні відстрочки, тоді він повинен направлятися на ВЛК,

– сказала Скумадчук.

Зауважте! Військовозобов'язані громадяни, у яких термін дії відстрочки від призову під час проведення мобілізаційних заходів на період воєнного стану не закінчився, також не направляються на ВЛК.

Які виключення

Юристка уточнила, що виняток становлять військовозобов'язані, які виявили бажання проходити військову службу в лавах ЗСУ за контрактом.