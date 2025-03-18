Об этом заявила советница главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко Оксана Продан и призвала подписать соответствующую петицию, пишет 24 Канал.

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Военное положение дало возможность власти суживать права людей, ограничивать демократию. Но даже военное положение не может оправдать желание забрать землю, которую народ защищает от агрессора с оружием. Военное положение обязывает противодействовать коррупции, а не узаконивать. Проголосованный законопроект 12089 забирает у народа Украины незаконно изъятые берега, леса, поля, площади и парки. Потому подписала петицию и вас приглашаю,

– написала Оксана Продан.

В петиции отмечается, что законопроект №12089 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усилении защиты прав добросовестного приобретателя", проголосованный Верховной Радой во втором чтении 13 марта, вопреки названию, направлен на защиту недобросовестных приобретателей. Речь идет, в частности, об участках, связанных с экс-министром аграрной политики Сольским, Денисом Комарницким и соратниками Януковича.

Законопроект направлен на защиту тех, кто незаконно получил в частную собственность земли, принадлежащие государству и территориальным громадам. Речь идет о лесах, водоемах и прибрежных полосах, памятниках археологии, землях обороны, которые одновременно могут быть лесами, земле природно-заповедного фонда. Призываем Вас наложить вето на законопроект №12089 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усилении защиты прав добросовестного приобретателя",

– говорится в петиции к Президенту.

Авторы петиции объясняют, что в настоящее время такие земли возвращаются в судебном порядке государству и территориальным громадам. Однако законопроект №12089 ограничит срок, в течение которого незаконно отчужденные земли можно вернуть в государственную и коммунальную собственность. Также он ограничивает государство и громады в возможности защищать свою собственность в судебном порядке.

Кроме того, законопроект предполагает, что государство должно будет за бюджетные средства оплатить незаконным собственниками рыночную стоимость таких земельных участков. В 2024 году стоимость участков, по которым были поданы иски, составляла 407 миллиардов 285 миллионов гривен.

Во время войны бюджетные средства должны максимально поддерживать Силы обороны Украины, а не выплачиваться тем, кто незаконно получил участки в лесах и на берегах рек!

– подчеркивается в петиции.

О недопустимости принятия законопроекта в действующей редакции высказались судьи Верховного Суда Украины, специалисты Минприроды, Минюста, Гослесагентства, Госводагентства, общественные активисты, подчеркивается в петиции.