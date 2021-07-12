Братья были разоблачены в мае текущего года. В ходе обысков по месту работы и жительства изъяты ноутбуки, жесткий диск, флеш-накопители, карты памяти, телефоны и полсотни оптических дисков.
Другие новости криминала 45 тысяч залога: суд фактически отпустил полтавчанина, который завозил оружие в Киев
Откуда данные
Как установило досудебное расследование, в начале 2021 года двое мужчин (родные братья), получили доступ к информации из баз данных, в частности:
- Главного сервисного центра МВД Украины,
- Пенсионного фонда Украины,
- Государственной налоговой службы,
- Бюро технической инвентаризации,
- Госгеокадастра,
- банковских структур.
В дальнейшем обвиняемые, работая на книжном рынке возле станции метро "Почайна", сбывали копии персональных данных, прикрывая свою деятельность реализацией компьютерной техники, программного обеспечения и видеоигр.
Что грозит братьям
Сейчас обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд Киева для рассмотрения по сути. За совершенное преступление последним грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.