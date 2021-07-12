Братья были разоблачены в мае текущего года. В ходе обысков по месту работы и жительства изъяты ноутбуки, жесткий диск, флеш-накопители, карты памяти, телефоны и полсотни оптических дисков.

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Откуда данные

Как установило досудебное расследование, в начале 2021 года двое мужчин (родные братья), получили доступ к информации из баз данных, в частности:

Главного сервисного центра МВД Украины,

Пенсионного фонда Украины,

Государственной налоговой службы,

Бюро технической инвентаризации,

Госгеокадастра,

банковских структур.

В дальнейшем обвиняемые, работая на книжном рынке возле станции метро "Почайна", сбывали копии персональных данных, прикрывая свою деятельность реализацией компьютерной техники, программного обеспечения и видеоигр.

Что грозит братьям

Сейчас обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд Киева для рассмотрения по сути. За совершенное преступление последним грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.