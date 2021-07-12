Братів було викрито у травні поточного року. У ході обшуків за місцем роботи та проживання вилучено ноутбуки, жорсткий диск, флеш-накопичувачі, карти пам’яті, телефони та півсотні оптичних дисків.

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Звідки дані

Як встановило досудове розслідування, на початку 2021 року двоє чоловіків (рідні брати), отримали доступ до інформації з баз даних, зокрема:

Головного сервісного центру МВС України,

Пенсійного фонду України,

Державної податкової служби,

Бюро технічної інвентаризації,

Держгеокадастру,

банківських структур.

Надалі обвинувачені, працюючи на книжковому ринку біля станції метро "Почайна", збували копії персональних даних, прикриваючи свою діяльність реалізацією комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та відеоігор.

Що загрожує братам

Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду Києва для розгляду по суті. За вчинений злочин останнім загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.