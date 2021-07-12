Правоохоронці затримали на гарячому мешканця Полтави, який раніше вже був засуджений за незаконне поводження зі зброєю. Чоловік віз до столиці автомати Калашникова АКСУ та АКМ калібру 5.45.

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Зловмисник переправляв озброєння до Києва, де його реалізовували за 2 тисячі євро за одиницю.

Вкрай маленька застава



У мешканця Полтави вилучили автомати Калашникова / Фото поліції Києва

Як зазначили у поліції столиці слідчі з'ясували, що зловмисник буде перевозити зброю у своїй машині. Його зупинили для перевірки на під'їзді до Києва.

У багажнику правоохоронці знайшли бойові автомати. Зброю у нього вилучили також у квартирі зловмисника.

47-річного зловмисника, який раніше вже вчинював аналогічний злочин, підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

Якщо чоловіка визнають винним у суді, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Втім, цілком ймовірно, що до розглядання суду зловмисник втече. Служителі Феміди обрали для нього досить дивний запобіжний захід – перебування під вартою з можливістю вийти на волю за 45 тисяч гривень.

Оскільки застава навіть не дорівнює вартості одного автомата, зловмисник, скоріш за все, найближчим внесе гроші за своє звільнення.

Дивіться відео затримання чоловіка, який торгував зброєю у Києві: