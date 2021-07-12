Правоохранители задержали с поличным жителя Полтавы, который ранее уже был осужден за незаконное обращение с оружием. Мужчина вез в столицу автоматы Калашникова АКСУ и АКМ калибра 5.45.

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Злоумышленник переправлял оружие в Киев, где его реализовывали по 2 тысячи евро за единицу.

Крайне маленький залог



У жителя Полтавы изъяли автоматы Калашникова / Фото полиции Киева

Как отметили в полиции столицы следователи выяснили, что злоумышленник будет перевозить оружие в своей машине. Его остановили для проверки на подъезде к Киеву.

В багажнике правоохранители нашли боевые автоматы. Оружие изъяли также в квартире злоумышленника.

47-летнего злоумышленника, который ранее уже совершал аналогичное преступление, подозревают в незаконном обращении с оружием.

Если мужчину признают виновным в суде, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Впрочем, вполне вероятно, что до рассмотрения суда злоумышленник сбежит. Служители Фемиды выбрали для него довольно странную меру пресечения – содержания под стражей с возможностью выйти на свободу по 45 тысяч гривен.

Поскольку залог даже не равен стоимости одного автомата, злоумышленник, скорее всего, в ближайшее время внесет деньги за свое освобождение.

Смотрите видео задержания мужчины, который торговал оружием в Киеве: