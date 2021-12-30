Намерены сформировать реестр так называемых малых архитектурных форм, осуществляющих торговлю законно. Остальное, если не оформят разрешительных документов, снесут. В совместные рейды уже отправились специалисты управлений торговли, земельных отношений, архитектуры и инспекторы по благоустройству.

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Продавцы снимали с себя ответственность

Некоторые продавцы после вопросов о документах начали заметно нервничать и снимать с себя ответственность. За объяснениями направляли к владельцам, а также оправдывались, мол, помещения арендуют только с недавних пор. Поэтому документами не владеют.

Применять карательные санкции инспекторы полномочий не имеют. Факт нарушения фиксируют и рекомендуют арендатору заняться оформлением документов.

Следующая остановка проверяющих – ломбард. С порога персонал встретил их агрессивно. Нарушения зафиксировали и пошли дальше.

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В магазинчике бытовой химии тоже не все хорошо. Продавцов в зале не было, за прилавком – неизвестная женщина. На вопрос, кто такая и что делает в магазине дала расплывчатые ответы.

Это является грубым нарушением. Там, где есть материальные ценности, в помещении торгового объекта не имеет права находиться лицо, которое здесь не работает. Здесь имеют право работать только те, которые заключили договор или сам директор предприятия,

– отметила инспектор Анна Скорик.

Местоположение МАФов должны согласовывать

Единственная, кто предоставил инспекторам полный пакет документов, женщина, которая работает поваром в киоске с фастфудом.

"Мне не составило проблемы показать документы. Это не каждый день, поэтому меня это отнюдь не отвлекает. И ничего плохого в этом я не вижу", – рассказала женщина.

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Местоположение МАФов предприниматели должны согласовывать с городским управлением архитектуры и градостроительства. Чтобы работать легально, им надо иметь паспорт привязки, а также договор на аренду или покупку земельного участка, где расположено временное сооружение.

"Если нет документа на земельный участок, он заключает договор с департаментом экономического развития и направляет к нам дополнительное заявление уже об оформлении паспорта привязки. После оформления – может устанавливать временное сооружение и осуществлять предпринимательскую деятельность. Но если он не установит временное сооружение за 6 месяцев, то паспорт привязки аннулируется", – сказал инспектор Игорь Царенко.

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Если срок привязки объекта истек, МАФ подпадает под демонтаж. Снести сооружение могут также в случае, когда его фасад или размеры не соответствуют заявленному проекту.

Рейды инспекторы будут проводить еженедельно. Результаты проверок будут передавать на рассмотрение руководству города и комиссии, которая занимается демонтажем МАФов. Сносить временное сооружение или нет – в каждом случае будут принимать решение отдельно.