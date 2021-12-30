Мають намір сформувати реєстр так званих малих архітектурних форм, які здійснюють торгівлю законно. Решту, якщо не оформлять дозвільних документів, знесуть. У спільні рейди вже вирушили фахівці управлінь торгівлі, земельних відносин, архітектури та інспектори з благоустрою.

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Продавці знімали з себе відповідальність

Деякі продавці після запитань про документи почали помітно нервувати і знімати з себе відповідальність. За поясненнями направляли до власників, а також виправдовувалися, мовляв, приміщення орендують тільки віднедавна. Тому документами не володіють.

Застосовувати каральні санкції інспектори повноважень не мають. Факт порушення фіксують і рекомендують орендарці зайнятись оформленням документів.

Наступна зупинка перевіряльників – ломбард. З порогу персонал зустрів їх агресивно. Порушення також зафіксували і вирушили далі.

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У магазинчику побутової хімії теж не все добре. Продавців у залі не було, за прилавком – невідома жінка. На запитання, хто така і що робить у магазині дала розпливчаті відповіді.

Це є грубим порушенням. Там, де є матеріальні цінності, в приміщенні торгового об’єкта не має права знаходитись особа, яка тут не працює. Тут мають право працювати лиш ті, які уклали договір чи сам директор підприємства,

– зазначила інспекторка Ганна Скорик.

Місце розташування МАФів повинні узгоджувати

Єдина, хто надав інспекторам повний пакет документів, жінка, яка працює кухаркою в кіоску із фастфудом.

"Мені не склало проблеми показати документи. Це не щодня, тому мене це аж ніяк не відволікає. І нічого поганого в цьому я не бачу", – розповіла жінка.

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Місце розташування МАФів підприємці повинні узгоджувати з міським управлінням архітектури та містобудування. Щоб працювати легально, їм треба мати паспорт прив'язки, а також договір на оренду чи купівлю земельної ділянки, де розташована тимчасова споруда.

"Якщо немає документа на земельну ділянку, він укладає договір з департаментом економічного розвитку і надсилає до нас додаткову заяву вже про оформлення паспорта прив'язки. Після оформлення – може встановлювати тимчасову споруду та здійснювати підприємницьку діяльність. Але якщо він не встановить тимчасову споруду за 6 місяців, то паспорт прив'язки анулюється", – сказав інспектор Ігор Царенко.

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Якщо термін прив'язки об'єкта сплив, МАФ підпадає під демонтаж. Знести споруду можуть також у випадку, коли її фасад або розміри не відповідають заявленому проєкту.

Рейди інспектори проводитимуть щотижня. Результати перевірок передаватимуть на розгляд керівництву міста та комісії, яка займається демонтажем МАФів. Зносити тимчасову споруду, чи ні – в кожному випадку прийматимуть рішення окремо.