Так, считают аналитики американского института изучения войны. Журналисти Politico в своем исследовании использовали данные, предоставленные агрегатором по таможенным данным ImportGenius.

Важно Politico узнало, какое оружие для России поставляют китайские компании

Какой объем китайской помощи

По предварительной информации, с июня по декабрь 2022 года китайские компании отправили оборудование, среди которого:

1000 штурмовых винтовок,

12 партий деталей для беспилотников,

более 12 тонн бронежилетов.

Кроме того, издание CNN также сообщило, что украинские силы сбили модернизированный дрон Mugin-5, изготовлен китайским производителем.

Аналитики считают, что эти продажи кажутся небольшими по масштабу, касаются в основном коммерческого оборудования и не связаны с правительством Китая.

Что на самом деле нужно России

В ISW добавляют, что китайские поставки могли бы снизить нагрузку на чрезмерно разветвленный военно-промышленный комплекс России.

Более того, именно помощь из Китая позволит обойти ограничение доступа России к микрочипам. Аналитики пока не наблюдают дефицита российского стрелкового оружия. Кроме того, российский ВПК способен производить достаточное количество штурмовых винтовок.

Импорт оборудования из Китая, вероятно, позволит российскому ВПК перевести ресурсы по производству таких товаров на производство военного оборудования, в котором остро нуждается Россия.

Между тем, по словам экспертов, продажа даже коммерческих запчастей для дронов российским организациям может предоставить российскому ВПК доступ к ценным микрочипам, жизненно важных для производства сложного оборудования, которое пытались предотвратить санкции Запада.

Кто еще помогает России в войне