Объявление уже было удалено с портала OLX. Об этом сообщает 24 Канал.

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Танк на OLX

В интернете появилось объявление о продаже советского танка Т-10 1950 года. Владелец готов продать его за 7,3 миллиона гривен или обменять на другое имущество.

Продам танк. Достался от деда, он был генералом армии СССР с 1964 года,

– коротко описал товар продавец.



Объявление о продаже танка Т-10 / Скриншот

Согласно техническому описанию, танк имеет VIN-код 14881941 и двигатель мощностью 700 лошадиных сил. Пробег боевой машины поражает – более 756 тысяч километров.

Состояние бронетехники, по словам владельца, в целом неплохое: корпус не испытывал серьезных повреждений и не перекрашивался, однако требует ремонта ходовой части и кузова.

Объявление также содержит довольно необычный список "опций комфорта": продавец указал, что танк имеет кожаный салон, автопечь Webasto и кнопку запуска двигателя.

Позже объявление удалили с сайта.