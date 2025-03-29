Оголошення вже було видалено з порталу OLX. Про це повідомляє 24 Канал.

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Танк на OLX

В інтернеті з'явилося оголошення з продажу радянського танку Т-10 1950 року. Власник готовий продати його за 7,3 мільйона гривень або обміняти на інше майно.

Продам танк. Дістався від діда, він був генералом армії СРСР з 1964 року,

– коротко описав товар продавець.



Оголошення про продаж танку Т-10 / Скріншот

Згідно з технічним описом, танк має VIN-код 14881941 та двигун потужністю 700 кінських сил. Пробіг бойової машини вражає – понад 756 тисяч кілометрів.

Стан бронетехніки, за словами власника, загалом непоганий: корпус не зазнавав серйозних пошкоджень і не перефарбовувався, однак потребує ремонту ходової частини та кузова.

Оголошення також містить доволі незвичний список "опцій комфорту": продавець вказав, що танк має шкіряний салон, автопіч Webasto та кнопку запуску двигуна.

Пізніше оголошення видалили з сайту.