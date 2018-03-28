"Продажные твари" Ляшко грубо раскритиковал депутатов Луцка

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал нескольких депутатов Луцкого городского совета, заявив, что они продались "УКРОПу".

Об этом он написал в комментарии под сообщением народного депутата Игоря Лапина в Facebook.

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"Продажные конченые твари, которые купились на 30 сребреников от Палицы", – эмоционально отреагировал Ляшко.

Отметим, речь идет о трех депутатах: Сергее Буле, Аркадии Соломатине и Константине Петрочуке, которые во время 39-й сессии Луцксовета 28 марта сообщили о расформировании фракции "радикалов".

Как известно, после смерти мэра Луцка Николая Романюка эти депутаты присоединились к проукроповскому большинству. За это Ляшко исключил их из Радикальной партии.