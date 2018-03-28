"Продажні тварі": Ляшко грубо розкритикував депутатів Луцька

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував кількох депутатів Луцької міської ради, заявивши, що вони продалися "УКРОПу".

Про це він написав у коментарі під дописом народного депутата Ігоря Лапіна у Facebook.

Читайте також: Танці та спів у караоке: Ляшко показав початок робочого дня (кумедне відео)

"Продажні кінчені тварі, які купилися на 30 срібляків від Палиці", – емоційно відреагував Ляшко.

Зазначимо, йдеться про трьох депутатів: Сергія Булу, Аркадія Соломатіна та Костянтина Петрочука, які під час 39-ї сесії Луцькради 28 березня повідомили про розформування фракції "радикалів".

Як відомо, після смерті мера Луцька Миколи Романюка ці депутати приєдналися до проукропівської більшості. За це Ляшко виключив їх із Радикальної партії.