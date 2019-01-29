Проделки Кремля в отношении Украины: Дания хочет поднять важный вопрос в ЕС

Дания требует от Евросоюза усилить пакет санкций против России, поскольку та, очевидно, по-хорошему не собирается возвращать на родину захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен назвал обстрел украинских судов и захват моряков в Керченском проливе абсолютно неприемлемым актом со стороны России, которая демонстрирует абсолютное пренебрежение к международным правилам.

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Что происходит в Азовском море?

Сначала 2018 года Россия задержала более 200 судов, осуществляющих переход через Керченский пролив в Азовское море (по оценкам Министерства инфраструктуры, каждый день простоя стоит судовладельцам 15-50 тысяч долларов);

25 ноября 2018 года во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ обстреляли украинские. Поэтому 6 военных моряков ВМС ВСУ получили ранения. Россия тогда захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Последних арестовали и вывезли на судилище в московские СИЗО;

28 ноября Украина ввела военное положение на 30 дней на территории 10-ти областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Его действие закончилось 26 декабря в 14 часов;

30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет;

16 января 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил арест пленным украинским морякам до 24 апреля (из них шестерым, которых ранили 25 ноября, – до 26 апреля). Все захваченные РФ украинские моряки назвали себя военнопленными;

до 26 апреля). Все захваченные РФ украинские моряки назвали себя военнопленными; 26 января ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

Самуэльсен пообещал, что на встрече министров иностранных дел ЕС, которая 18 февраля состоится в Бухаресте, он поставит вопрос о новом пакете санкций против России, если последняя не додумается освободить наших моряков.

ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС,

– подчеркнул датский министр.

До того, министры иностранных дел Чехии Томаш Петршичек и Дании Андерс Самуэльсен 27-29 января приедут с рабочим визитом в Мариуполь, чтобы ознакомиться с ситуацией на Донбассе. Программой поездки также предусмотрено посещение КПВВ "Гнутово" и обзор акватории Мариупольского морского порта.

Какова роль ЕС в решении конфликта на Азове?

После ситуации с захватом украинских моряков и судов в Керченском проливе Россией Евросоюз призвал Кремль освободить всех украинских военнопленных, вернуть наши суда и обеспечить свободный проход украинских судов через Керченский пролив. По этому поводу между представителями Украины и ЕС состоялся ряд встреч. В частности, в декабре 2018 года вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина на заседание Совета министров ЕС по иностранным делам. Похожая встреча с аналогичным предметом для дискуссий состоялась и между украинским премьером Владимиром Гройсманом и Федерикой Могерини 17 декабря 2018 года.



Евросоюз помогает районам украинского Приазовья через несколько программ – "U-LEAD с Европой" (помощь в реализации децентрализации власти), "Антикоррупционная инициатива ЕС" (борьба с коррупцией на местах), "Инвестиционная платформа соседства" (привлечение инвестиций в регион).