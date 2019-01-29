16:15
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Россия застряла в XVI веке. Беспокойный язык Азарова
      Вєсті.UA
      21:52, 28 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      15:49, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Проделки Кремля в отношении Украины: Дания хочет поднять важный вопрос в ЕС

      166 Читати новину українською
      Андерс Самуельсен
      Андерс Самуельсен / Getty Images

      Дания требует от Евросоюза усилить пакет санкций против России, поскольку та, очевидно, по-хорошему не собирается возвращать на родину захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

      Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен назвал обстрел украинских судов и захват моряков в Керченском проливе абсолютно неприемлемым актом со стороны России, которая демонстрирует абсолютное пренебрежение к международным правилам.

      Читайте также: Резолюция ПАСЕ по Азову может быть на руку России, – дипломат

      Что происходит в Азовском море?

      • Сначала 2018 года Россия задержала более 200 судов, осуществляющих переход через Керченский пролив в Азовское море (по оценкам Министерства инфраструктуры, каждый день простоя стоит судовладельцам 15-50 тысяч долларов); 
      • 25 ноября 2018 года во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ обстреляли украинские. Поэтому 6 военных моряков ВМС ВСУ получили ранения. Россия тогда захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Последних арестовали и вывезли на судилище в московские СИЗО;
      • 28 ноября Украина ввела военное положение на 30 дней на территории 10-ти областей: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Его действие закончилось 26 декабря в 14 часов;
      • 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет;
      • 16 января 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил арест пленным украинским морякам до 24 апреля (из них шестерым, которых ранили 25 ноября, до 26 апреля). Все захваченные РФ украинские моряки назвали себя военнопленными;
      • 26 января ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

      Самуэльсен пообещал, что на встрече министров иностранных дел ЕС, которая 18 февраля состоится в Бухаресте, он поставит вопрос о новом пакете санкций против России, если последняя не додумается освободить наших моряков.

      ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС,
      – подчеркнул датский министр.

      До того, министры иностранных дел Чехии Томаш Петршичек и Дании Андерс Самуэльсен 27-29 января приедут с рабочим визитом в Мариуполь, чтобы ознакомиться с ситуацией на Донбассе. Программой поездки также предусмотрено посещение КПВВ "Гнутово" и обзор акватории Мариупольского морского порта.

      Какова роль ЕС в решении конфликта на Азове?
      После ситуации с захватом украинских моряков и судов в Керченском проливе Россией Евросоюз призвал Кремль освободить всех украинских военнопленных, вернуть наши суда и обеспечить свободный проход украинских судов через Керченский пролив. По этому поводу между представителями Украины и ЕС состоялся ряд встреч. В частности, в декабре 2018 года вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина на заседание Совета министров ЕС по иностранным делам. Похожая встреча с аналогичным предметом для дискуссий состоялась и между украинским премьером Владимиром Гройсманом и Федерикой Могерини 17 декабря 2018 года.

      Евросоюз помогает районам украинского Приазовья через несколько программ – "U-LEAD с Европой" (помощь в реализации децентрализации власти), "Антикоррупционная инициатива ЕС" (борьба с коррупцией на местах), "Инвестиционная платформа соседства" (привлечение инвестиций в регион).

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Евросоюз Дания Конфликт в Азовском море Санкции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 3065
      Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
      сегодня , 16:01 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
      16
      ФСБ у дії: спецслужбовці катують та вбивають росіян на Донбасі
      сегодня , 15:03 ФСБ у дії: спецслужбовці катують та вбивають росіян на Донбасі
      Олексій Чибісов 1684
      Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
      сегодня , 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
      Марта Вересюк 116
      Закон о растаможивании евроблях: когда заканчивается льготный период и что делать дальше
      сегодня , 13:30 Закон о растаможивании евроблях: когда заканчивается льготный период и что делать дальше
      Яніна Ткачук 47717
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      "Укрпочта" значительно повышает тарифы: какие услуги подорожают
       27 декабря 2018 , 19:33
      Прогноз погоды на 21 июня: в Украину возвращаются дожди
       21 июня 2017 , 06:30
      Самолет "приземлился" на Теслу
       25 сентября 2018 , 11:55
      В Украине заработал электронный кабинет водителя
       21 декабря 2018 , 11:44
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук