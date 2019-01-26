Резолюция ПАСЕ по Азову может быть на руку России, – дипломат

Резолюция ПАСЕ по ситуации в Азовском море далека от совершенства. В некоторых вопросах даже на руку России.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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К сожалению, украинская делегация не смогла убедить ПАСЕ и зафиксировать в резолюции то, что на самом деле произошло в Керченском проливе. Что это открытая вооруженная агрессия со стороны России и нашей военные моряки являются военнопленными. С другой стороны, это понятно, поскольку юридическим языком конфликт Украины и России не определен, как вооруженная агрессия. Есть единичные резолюции по этому поводу в различных международных организациях, но по большому счету мир не воспринимает это, как вооруженную агрессию,

– замечает Александр Хара.

В частности, как отмечает эксперт, есть ряд не слишком приятных моментов для Украины. Во-первых, ПАСЕ приветствует инициативу Германии о введении совместно с Францией мониторинга в Керченском проливе. Но, отмечает Хара, это не означает интернационализацию конфликта. Украине нужно, чтобы там присутствовали наблюдатели ОБСЕ.

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"ПАСЕ поддержала идею Европарламента по распространению мониторинга наблюдательной миссии ОБСЕ на Азовское море. Но надо понимать, что вряд ли это будет реализовано. Мандат ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины. Но Крым Россия не считает территорией Украины. Кроме того, мы видим, как Россия не допускает ОБСЕ к объектам на оккупированных территориях Донбасса", – рассказывает дипломат.

Во-вторых, в резолюции говорится о том, что свободное мореплавание должно быть согласно соглашению между Украиной и Россией за 2003 год по правилам, установленным двумя странами. Впрочем, отмечает Александр Хара, это можно трактовать, что мы соглашаемся с правилами судоходства в Керченском проливе, которые сейчас установила Россия. А это ключевой момент. По словам дипломата, после захвата Россией Крыма и Керчи, где расположен центр управления морским трафиком, россияне переписали правила прохождения судов.

Сейчас в Керченском проливе все происходит по российским инструкциям. Украина их не нарушала, что тоже не очень хорошо. Де-факто россияне навязывают мировому сообществу формат того, что они руководят в Керченском проливе. Не важно, будут задерживать или нет россияне украинские судна. Это вопрос прецедента. Формально нас нельзя заставить признать, что Россия устанавливает правила в Керченском проливе, но де-факто они это сделали. И резолюция в этом вопросе на руку России,

– считает Александр Хара.

Поэтому, по его мнению, ситуация в Азовском море в ближайшее время не изменится.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

Что думают о России в ПАСЕ? Парламентская ассамблея Совета Европы – международная организация, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Один из наибольших успехов Совета – Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.



В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил в отношении России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Поэтому Россия не смогла восстановить свое участие в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы за неуплату взносов. Между тем в РФ считают, что у организации нет будущего без России.



Еще 24 апреля 2018 году ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ. В том же году 28 июня ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования по освобождению украинцев из российских тюрем.