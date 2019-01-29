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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Витівки Кремля щодо України: Данія хоче підняти важливе питання в ЄС

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      Андерс Самуельсен
      Андерс Самуельсен / Getty Images

      Данія вимагає від Євросоюзу посилити пакет санкцій проти Росії, оскільки та, очевидно, по-доброму не збирається повертати на батьківщину захоплених у Керченській протоці українських моряків.

      Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен назвав обстріл українських суден і захоплення моряків у Керченській протоці було абсолютно неприйнятним актом з боку Росії, яка демонструє абсолютну зневагу до міжнародних правил. 

      Читайте також: Резолюція ПАРЄ по Азову може бути на руку Росії, – дипломат

      Що відбувається в Азовському морі?

      • З початку 2018 року Росія затримала понад 200 суден, які здійснювали перехід через Керченську протоку в Азовське море (за оцінками Міністерства інфраструктури, кожен день простою коштує судовласникам 15-50 тисяч доларів);
      • 25 листопада 2018 року під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ обстріляли українські. Через це 6 військових моряків ВМС ЗСУ зазнали поранень. Росія тоді захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Останніх арештували та вивезли на судилище до московських СІЗО;
      • 28 листопада Україна ввела воєнний стан на 30 днів на території 10-ти областей: Вінницької, Луганської, Донецької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Херсонської, Запорізької, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Його дія закінчилась 26 грудня о 14 годині;
      • 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років;
      • 16 січня 2019 року Лефортовський суд Москви подовжив арешт полоненим українським морякам до 24 квітня (з них шістьом, яких поранили 25 листопада, – до 26 квітня). Усі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими;
      • 26 січня ПАРЄ визнала захоплених Росією українських моряків військовополоненими.

      Самуельсен пообіцяв, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка 18 лютого відбудеться у Бухаресті, він поставить питання про новий пакет санкцій проти Росії, якщо остання не додумається звільнити наших моряків.

      ЄС повинен реагувати на агресивну поведінку Росії. Якщо Росія не хоче звільняти моряків, я візьму на себе ініціативу щодо введення нових санкцій ЄС,
      – підкреслив данський міністр. 

      До того, міністри закордонних справ Чехії Томаш Петршічек та Данії Андерс Самуельсен 27-29 січня приїдуть з робочим візитом до Маріуполя, щоб ознайомитись із ситуацією на Донбасі. Програмою поїздки також передбачено відвідання КПВВ "Гнутове" та огляд акваторії Маріупольського морського порту.

      Яка роль ЄС у вирішенні конфлікту на Азові?Після ситуації із захопленням українських моряків та суден у Керченській протоці Росією Євросоюз закликав Кремль звільнити всіх українських військовополонених, повернути наші судна та забезпечити вільний прохід українських суден через Керченську протоку. З цього приводу між представниками України та ЄС відбулась низка зустрічей. Зокрема, у грудні 2018 року віце-президентка Єврокомісії Федеріка Могеріні запросила міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Схожа зустріч з аналогічним предметом для дискусій відбулась і між українським прем'єром Володимиром Гройсманом та Могеріні 17 грудня 2018 року.

      Євросоюз допомагає районам українського Приазов'я через кілька програм – "U-LEAD з Європою" (допомога в реалізації децентралізації влади), "Антикорупційна ініціатива ЄС" (боротьба з корупцією на місцях), "Інвестиційна платформа сусідства" (залучення інвестицій до регіону).

       

      Теги: Новини України Новини політики Данія Євросоюз Санкції Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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