Обговорять питання співпраці: міністри Чехії та Данії відвідають Маріуполь і "Гнутове"

Міністри закордонних справ Чехії Томаш Петршічек та Данії Андерс Самуельсен 27-29 січня приїдуть з робочим візитом до Маріуполя, щоб ознайомитись із ситуацією на Донбасі.

Програмою поїздки також передбачено відвідання КПВВ "Гнутове" та огляд акваторії Маріупольського морського порту.

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Міністр закордонних справ Чехії проведе візит з метою посилення політичних контактів та обговорить питання українсько-чеської співпраці на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Також міністри очікують отримати необхідну інформацію про безпекову, гуманітарну та соціально-економічну ситуацію в районі проведення ООС, зумовлену російською військовою блокадою українських морських портів в Азовському морі та тривалою агресією Росії проти України.

Важлива увага приділятиметься зусиллям заради зміцнення миру і безпеки, звільненню усіх українських заручників і політв’язнів, які утримуються на території Росії та проблематиці енергетичної безпеки в Європі.

Яка роль ЄС у вирішенні конфлікту на Азові?Після ситуації із захопленням українських моряків та суден у Керченській протоці Росією Євросоюз закликав Кремль звільнити всіх українських військовополонених, повернути наші судна та забезпечити вільний прохід українських суден через Керченську протоку. З цього приводу між представниками України та ЄС відбулась низка зустрічей. Зокрема, у грудні 2018 року віце-президентка Єврокомісії Федеріка Могеріні запросила міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Схожа зустріч з аналогічним предметом для дискусій відбулась і між українським прем'єром Володимиром Гройсманом та Могеріні 17 грудня 2018 року.



Євросоюз допомагає районам українського Приазов'я через кілька програм – "U-LEAD з Європою" (допомога в реалізації децентралізації влади), "Антикорупційна ініціатива ЄС" (боротьба з корупцією на місцях), "Інвестиційна платформа сусідства" (залучення інвестицій до регіону).