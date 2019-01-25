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      Обсудят вопросы сотрудничества: министры Чехии и Дании посетят Мариуполь и "Гнутово"

      6 Читати новину українською
      Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
      Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек / radio.cz

      Министры иностранных дел Чехии Томаш Петршичек и Дании Андерс Самуэльсен 27-29 января приедут с рабочим визитом в Мариуполь, чтобы ознакомиться с ситуацией на Донбассе.

      Программой поездки также предусмотрено посещение КПВВ "Гнутово" и осмотр акватории Мариупольского морского порта.

      Читайте также: Чиновники ЕС приедут на украинское Приазовье: что известно о визите

      Министр иностранных дел Чехии проведет визит с целью усиления политических контактов и обсудит вопросы украинско-чешского сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

      Также министры ожидают получить необходимую информацию о безопасности, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения ООС, обусловленной российской военной блокадой украинских морских портов в Азовском море и продолжающейся агрессией России против Украины.

      Важное внимание будет уделяться усилиям ради укрепления мира и безопасности, освобождению всех украинских заложников и политзаключенных, которые удерживаются на территории России, и проблематике энергетической безопасности в Европе.

      Какова роль ЕС в решении конфликта на Азове?
      После ситуации с захватом украинских моряков и судов в Керченском проливе Россией Евросоюз призвал Кремль освободить всех украинских военнопленных, вернуть наши суда и обеспечить свободный проход украинских судов через Керченский пролив. По этому поводу между представителями Украины и ЕС состоялся ряд встреч. В частности, в декабре 2018 года вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина на заседание Совета министров ЕС по иностранным делам. Похожая встреча с аналогичным предметом для дискуссий состоялась и между украинским премьером Владимиром Гройсманом и Могерини 17 декабря 2018 года.

      Евросоюз помогает районам украинского Приазовья через несколько программ – "U-LEAD с Европой" (помощь в реализации децентрализации власти), "Антикоррупционная инициатива ЕС" (борьба с коррупцией на местах), "Инвестиционная платформа соседства" (привлечение инвестиций в регион).

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Дания Чехия МИД Украины
      Источник: 24 канал
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