Как продлится комендантский час в Пасхальную ночь в разных городах Украины
23 апреля 2022 , 08:59Читати новину українською
Угроза провокаций со стороны России возможна никогда. В Пасху, к сожалению, шансы преступных действий оккупанта очень высокие.
Поэтому украинцев призывают быть осторожными и соблюдать комендантские часы в Пасхальную ночь. Как продлится комендантский час в разных городах Украины, рассказывает 24 канал.
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В ночь на 24 апреля комендантский час продлится:
- Киев : с 23:00 до 5:00
- Харьков : с 20:00 до 6:00
- Запорожье : с 19:00 до 05:00
- Винница : с 23:00 до 5:00
- Житомир : с 22:00 до 5:00
- Полтава : с 22:00 до 05:00
- Тернополь : с 23.00 до 05:00
- Хмельницкий : на Хмельнитчине комендантского часа не будет
- Кропивницкий : с 21:00 до 06:00.
- Одесса : комендантский час в Одесской области отменяется. В то же время в области усилят патрулирование улиц в Пасхальную ночь.
- Чернигов : с 21:00 до 05:00
- Николаев : с 21:00 до 06:00
- Ивано-Франковск : в ночь на 24 апреля комендантский час в городе и области продлится с 23:00 до 5:00.
- Черновцы : с 23:00 до 05:00
- Сумы : с 21:00 до 5:00
- Луцк : с 23:00 до 06:00
- Ровно : комендантский час с 22.00 до 06.00 не будут отменены, но прихожане смогут посетить храм.
- Львов : комендантский час во Львовской области на Пасху отменен, однако в самом Львове ночных богослужений не будет.
- Днепр : комендантский час в ночь на Пасху отменили.
Украинцам посоветовали избегать больших скоплений людей на Пасху
Спасатели ГСЧС призвали украинцев избегать больших скоплений людей на Пасху. Ведь российские кафиры могут совершать провокации.
Людей также призвали соблюдать правила пожарной и минной безопасности.
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