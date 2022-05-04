Военные продолжают держать оборону, хотя ситуация сверхсложная. Силы противника преобладают.

Важно Успеха нет, – в Генштабе прокомментировали штурм "Азовстали"

Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода,

– отметил Прокопенко.

Он подчеркнул, что гордится солдатами, прилагающими сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника. Командир поблагодарил мир за колоссальную поддержку мариупольского гарнизона

"Ситуация крайне сложная, но, несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", – подытожил Прокопенко.