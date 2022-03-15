Вооруженные Силы Украины устроили настоящий ад для российских оккупантов. Враг несет значительные потери, в частности благодаря реактивной украинской артиллерии.

Важно Минута славы может завершиться обстрелом вашей квартиры, – МВД о фото и видео обстрелов

Все "легло" точно в цель

Генштаб ВСУ продемонстрировал, как работает украинская артиллерия непосредственно в бою. Видео получилось невероятно эффектным.

Поверьте, все "легло" куда надо. Потому что пока в Вооруженных силах рф шили парадную форму (хотели пройтись по Крещатику) и шапки-ушанки (чтобы забрасывать наши позиции) и разворовывали "вторую армию мира" (большая благодарность Минобороны России), наши ребята, зная о неадекватных российских соседях, учились.

Смотрите также: ночное обращение Зеленского за 14-15 марта