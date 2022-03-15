Збройні Сили України влаштували справжнє пекло для російських окупантів. Ворог зазнає значних втрат, зокрема завдяки реактивній українській артилерії.

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Все "лягло" точно в ціль

Генштаб ЗСУ продемонстрував, як працює українська артилерія безпосередньо в бою. Відео вийшло неймовірно ефектним.

Повірте, все "лягло" куди треба. Бо поки у збройних силах рф шили парадну форму (хотіли пройтись Хрещатиком) та шапки-вушанки (щоб закидати наші позиції) і розкрадали "вторую армію міра" (велика вдячність Міноборони Росії), наші хлопці, знаючи про неадекватних російських сусідів, навчалися.

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