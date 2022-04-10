Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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По его словам, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель уже намекнул, что нужно усиливать давление на страну-агрессора в энергетическом секторе, в частности, в нефтяном.
РФ ожидает нефтяное эмбарго – это наша цель и мы ее достигнем. Ибо именно эмбарго позволит нам обрушить российскую экономику, лишив ее важных ресурсов для продолжения убийств наших мирных жителей в этой войне современной цивилизации со средневековьем,
– отметил Ермак.
Не все прекратили работу с РФ, несмотря на войну
В то же время, в мире есть компании, которые продолжают работать в России, несмотря на массовые убийства украинцев. Лидерами этого списка остаются Китай и Франция.
По словам Ермака, Украина активизирует работу с правительствами стран, чтобы они прекратили работу своих компаний с Россией.
Каждый доллар в бюджет России – это кровь наших детей,
– добавил глава ОПУ.
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