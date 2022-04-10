Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За його словами, Високий представник ЄС Жозеп Боррель вже натякнув, що треба посилювати тиск на країну-агресора в енергетичному секторі, зокрема в нафтовому.

На РФ чекає нафтове ембарго – це наша мета і ми її досягнемо. Бо саме ембарго дозволить нам обвалити російську економіку, позбавивши її важливих ресурсів для продовження вбивств наших мирних жителів у цій війні сучасної цивілізації із середньовіччям,

– зазначив Єрмак.

Не всі припинили роботу з РФ попри війну

Водночас у світі є компанії, які продовжують працювати у Росії, попри масові вбивства українців. Лідерами у цьому списку залишаються Китай та Франція.

За словами Єрмака, Україна активізовує роботу з урядами країн, аби й вони припинили роботу своїх компаній з Росією.

Кожен долар у бюджет Росії – це кров наших дітей,

– додав глава ОПУ.

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