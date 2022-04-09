На думку Єрмака, лідерство – це тягар, який беруть на себе добровільно, поки решта намагається уникнути відповідальності. Справжніх лідерів у світі, за його словами, завжди бракує, однак серед них точно можна виокремити Бориса Джонсона.

До теми Джонсон у Києві зустрічається з Зеленським

Коментар Єрмака щодо візиту Бориса Джонсона у Київ

Керівник Офісу Президента підкреслив, що регулярно спілкується з радником Бориса Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом і радником з міжнародних справ Девідом Кворрі. Візит британського прем'єра до Києва у розпал війни, за словами Єрмака, не був спонтанним, а результатів зустрічі доведеться чекати недовго.

Справжніх лідерів ніколи не буває багато. І дуже добре, що в України серед них є справжні друзі. Як прем'єр Великої Британії Борис Джонсон,

– наголосив Єрмак.

До слова, за підсумками зустрічі з очільником британського уряду, Єрмак запевнив – Україна стане ще сильнішою. Керівник Офісу Президента подякував Джонсону за рішучу позицію та допомогу нашій державі, за неухильний санкційний тиск та зброю, яка допомагає відбивати агресію Росії.

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак на зустрічі з Борисом Джонсоном / Фото з телеграму Андрія Єрмака

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