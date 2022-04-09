По мнению Ермака, лидерство – это бремя, которое берут на себя добровольно, пока остальные пытаются избежать ответственности. Настоящих лидеров в мире, по его словам, всегда не хватает, однако среди них точно можно выделить Бориса Джонсона.

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Комментарий Ермака по поводу визита Бориса Джонсона в Киев

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что регулярно общается с советником Бориса Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри. Визит британского премьера в Киев в разгар войны, по словам Ермака, не был спонтанным, а результатов встречи придется ждать недолго.

Настоящих лидеров никогда не бывает много. И очень хорошо, что у Украины среди них есть настоящие друзья. Как премьер Великобритании Борис Джонсон,

– подчеркнул Ермак.

К слову, по итогам встречи с главой британского правительства Ермак заверил – Украина станет еще сильнее. Руководитель Офиса Президента поблагодарил Джонсона за решительную позицию и помощь нашему государству, за неуклонное санкционное давление и оружие, помогающее отражать агрессию России.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак на встрече с Борисом Джонсоном / Фото с телеграма Андрея Ермака

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