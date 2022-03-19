Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Заметили, что россияне блокируют и пытаются штурмовать город-герой Мариуполь.

К теме Зеленский дал Героя Украины защитникам Мариуполя

Также на Донецком направлении вражеские войска ведут боевые действия в населенных пунктах Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук.

Бои в Мариуполе

Оккупанты обстреливают Мариуполь. Бойцы батальона "Азов" отчаянно защищают город . Они уничтожают личный состав и технику противника.

По состоянию на 15:00 (говорится о 18 марта - 24 канал) бойцами полка "Азов" была уничтожена вражеская техника, в частности: 1 танк и 1 боевая бронированная машина "Рысь", еще 1 танк был подбит,

– сообщили в "Азове".