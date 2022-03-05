Продолжается эвакуация: мэр Ирпеня повел людей на трассу

В Ирпене переорганизовывают эвакуацию. Мэр города Александр Маркушин повел людей на трассу, однако пути взорвали.

Организуют автобусы, чтобы перевезти жителей на Киев. Об этом рассказал глава Киевской военной областной администрации Алексей Кулеба.

Важно Без прекращения огня людей не вывезти, – Кулеба об эвакуации из Гостомеля и Бучи

Людей отвозят на вокзал или в другие точки назначения.

Операция продолжается. Привлекли и полицию, и ГСЧС, и волонтеров,

– рассказал Кулеба.

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