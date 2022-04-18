В Генштабе заявили, что в Южнобужском направлении отдельные подразделения армии врага пытаются достичь двух целей.

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Генштаб о ситуации в Херсонской области

Во-первых, оккупанты продолжают сосредоточивать ключевые усилия на удержании уже захваченных рубежей. Вторая цель – обстрелы украинских позиций.

Кроме того, российские захватчики все еще пробуют установить полный контроль над Херсонщиной. Враг ведет боевые действия вблизи поселка Александровка. В Генштабе подчеркнули, что оккупантам не удается достичь успеха в этом направлении.

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