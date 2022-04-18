У Генштабі заявили, що Південнобузькому напрямку окремі підрозділи армії ворога намагаються досягти двох цілей.

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Генштаб про ситуацію на Херсонщині

По-перше, окупанти продовжують зосереджувати ключові зусилля на утриманні вже захоплених рубежів. Друга ціль – обстріли позицій українських позицій.

Крім того, російські загарбники все ще намагаються встановити повний контроль над Херсонщиною. Ворог веде бойові дії поблизу селища Олександрівка. У Генштабі наголосили, що окупантам не вдається досягти успіху на цьому напрямку.

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