Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. Он также предположил, что оккупанты продолжат бомбить наши мирные города, чтобы преподносить это как "составитель победы".

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Захватчики продолжат бить по нашей инфраструктуре, чтобы рассказать об "успехах демилитаризации" и, будто то, что западное оружие не пройдет на фронт, потому что они все уничтожают,

– говорит политический эксперт.

Тем не менее Чаленко добавляет, что все понимают, что это ложь, ведь заметно невооруженным глазом – западная помощь понемногу располагается на линии фронта и как это влияет на боевые действия.

Актуальная ситуация на фронте

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ идут в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях, он также добавил, что оккупанты сосредотачивают свои силы на Луганском направлении. Следует добавить, что в направлении Попасной идут тяжелые бои.

Больше о возможных наступательных действиях оккупантов к 9 мая: смотрите видео