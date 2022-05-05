Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. Він також припустив, що окупанти продовжать бомбардувати наші мирні міста, аби подавати це, як "складник перемоги".

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Загарбники продовжать бити по нашій інфраструктурі, щоб розповісти про "успіхи демілітаризації" і , ніби то, що західна зброя не пройде на фронт, бо вони все нищать,

– говорить політичний експерт.

Проте Чаленко додає, що всі розуміють, що це брехня, адже помітно неозброєним оком – західна допомога потрохи розташовується на лінії фронті і як це впливає на бойові дії.

Актуальна ситуація на фронті

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ йдуть у контрнаступ на Ізюмському та Харковському напрямку, він також додав, що окупанти зосереджують свої сили на Луганському напрямку. Варто додати, що у напрямку Попасної точаться важкі бої.

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