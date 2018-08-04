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Продлят ли в Украине закон о статусе Донбасса: Парубий дал ответ

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Парубий объяснил, от чего зависит продление закона о статусе Донбасса
Парубий объяснил, от чего зависит продление закона о статусе Донбасса / 24 канал

Решение о том, продолжать ли закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), будет зависеть от позиции международных партнеров.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает пресс-служба парламента.

Спикер парламента отметил, что продление действия закона в октябре 2018 года не будет иметь никакого влияния, "поскольку Путин не планировал и не планирует выполнять любые соглашения".

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Парубий также напомнил, что и год назад многие из народных депутатов протестовали против продления этого закона.

Этот год показал, что никаких изменений не произошло. Перед нынешним завершением срока мы будем советоваться, необходимо продлевать действие закона, или такой необходимости уже нет,
– сказал председатель Верховной Рады, добавив, что это решение в определенной степени будет зависеть и от позиции международных партнеров.

"Важно сохранить международное позиционирование Украины для защиты украинских интересов не только на общем государственном уровне, а насколько это возможно", – подчеркнул Парубий.

Он добавил, что по этому вопросу будет проведено совещание с председателями фракций, где и определят, продлевать или нет действие этого закона.

Теги: Андрей Парубий Новости Украины Война на Донбассе Законодательство Новости политики
Источник: 24 канал
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