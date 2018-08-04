Чи продовжать в Україні закон про статус Донбасу: Парубій дав відповідь

Рішення про те, чи продовжувати закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), залежатиме від позиції міжнародних партнерів.

Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, повідомляє прес-служба парламенту.

Спікер парламенту зазначив, що продовження дії закону в жовтні 2018 року не матиме жодного впливу, "оскільки Путін не планував і не планує виконувати будь-які угоди".

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Парубій також нагадав, що і рік тому багато хто з народних депутатів протестували проти продовження цього закону.

Цей рік показав, що жодних змін не відбулося. Перед нинішнім завершенням терміну ми будемо радитися, необхідно продовжувати дію закону, чи такої необхідності вже немає,

– сказав голова Верховної Ради, додавши, що це рішення певною мірою залежатиме і від позиції міжнародних партнерів.

"Важливо зберегти міжнародне позиціонування України для захисту українських інтересів не тільки на загальному державному рівні, а наскільки це можливо", – наголосив Парубій.

Він додав, що з цього питання буде проведено нараду з головами фракцій, де і визначать, продовжувати чи ні дію цього закону.