В Шевченковском суде продолжается рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения общественному активисту Сергею Стерненко. Сейчас судья заявила о самоотводе и заявила, что состоится другое заседание.

В то же время сторона защиты подчеркнула, что не заявляла об отводе судьи. Об этом сообщает 24 канал.

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На своей телеграмм-странице активист Сергей Стерненко написал, что произошло что-то странное. Ведь сторона защиты не сообщала об отводе судьи Антонюк, чтобы не затягивать время. Хотя они сообщили ей, что обнаружили вмешательство в систему автораспределения дел. Однако добавили, что не заявляют об отводе.

В то же время судья закончила и заявила, что состоится другое заседание по рассмотрению заявления об отводе, которое мы не заявляли, и ушла,

– отметил он.

Известно, что сторона обвинения будет просить продолжить круглосуточный домашний арест активисту Сергею Стерненко еще на 2 месяца.

Заседание по делу Сергея Стерненко / Фото Виктория Кутьина для 24 канала

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