Продолжение домашнего ареста Стерненко: судья заявила о самоотводе
В Шевченковском суде продолжается рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения общественному активисту Сергею Стерненко. Сейчас судья заявила о самоотводе и заявила, что состоится другое заседание.
В то же время сторона защиты подчеркнула, что не заявляла об отводе судьи. Об этом сообщает 24 канал.
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На своей телеграмм-странице активист Сергей Стерненко написал, что произошло что-то странное. Ведь сторона защиты не сообщала об отводе судьи Антонюк, чтобы не затягивать время. Хотя они сообщили ей, что обнаружили вмешательство в систему автораспределения дел. Однако добавили, что не заявляют об отводе.
В то же время судья закончила и заявила, что состоится другое заседание по рассмотрению заявления об отводе, которое мы не заявляли, и ушла,
– отметил он.
Известно, что сторона обвинения будет просить продолжить круглосуточный домашний арест активисту Сергею Стерненко еще на 2 месяца.
Заседание по делу Сергея Стерненко / Фото Виктория Кутьина для 24 канала
Сергей Стерненко прокомментировал заседание о продлении меры пресечения: видео
Дело Стерненко: что известно
- Стерненко является известным активистом, организатором и участником акций протеста, в частности против незаконных застроек в Одессе. Он блокировал выступления артистов, гастролировали в оккупированном Крыму.
- В 2018 году на Стерненко совершили три нападения. Во время первого неизвестные напали на активиста и избили битами. Полиция не нашла виновных.
- Вскоре произошло второе нападение – в Стерненко выстрелили из пистолета. Однако пуля была резиновой, поэтому, Сергей остался жив.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших ножом. Поэтому самого Стерненко подозревают в умышленном убийстве, а организатора нападений так и не нашли.
- С новым развитием за дело взялись после того, как Офис генпрокурора возглавила Ирина Венедиктова, которая пообещала, что Стерненко будет отвечать по закону.
- В защиту Сергея Стерненко выступает немало активистов, во время заседания произошли столкновения с правоохранителями.