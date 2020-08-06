Продовження домашнього арешту Стерненку: суддя заявила про самовідвід
У Шевченківському суді триває розгляд питання про продовження запобіжного заходу громадському активісту Сергію Стерненку. Наразі суддя заявила про самовідвід і повідомила, що відбудеться інше засідання.
Натомість сторона захисту наголосила, що не заявляла про відвід судді. Про це повідомляє 24 канал.
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На своїй телеграм-сторінці активіст Сергій Стерненко написав, що відбулося щось дивне. Адже сторона захисту не повідомляла про відвід судді Антонюк, аби не затягувати час. Хоча вони повідомили їй, що виявили втручання в систему авторозподілу справ. Однак додали, що не заявляють про відвід.
Натомість суддя завершила і заявила, що відбудеться інше засідання по розгляду заяви про відвід, яку ми не заявляли, і пішла,
– зазначив він.
Відомо, що сторона обвинувачення проситиме продовжити цілодобовий домашній арешт активісту Сергію Стерненку ще на 2 місяці.
Засідання у справі Сергія Стерненка / Фото Вікторія Кутьїна для 24 каналу
- Стерненко є відомим активістом, організатором та учасником акцій протесту, зокрема проти незаконних забудов в Одесі. Він блокував виступи артистів, що гастролювали в окупованому Криму.
- У 2018 році на Стерненка здійснили три напади. Під час першого невідомі напали на активіста та побили битами. Поліція не знайшла винних.
- Невдовзі відбувся другий напад – у Стерненка вистрілили з пістолета. Однак куля була гумовою, тож, Сергій залишився живий.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників ножем. Відтак самого Стерненка підозрюють в умисному вбивстві, а організатора нападів так і не знайшли.
- З новим розвитком за справу взялися після того, як Офіс генпрокурора очолила Ірина Венедіктова, яка пообіцяла, що Стерненко відповідатиме за законом.
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.