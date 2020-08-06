У Шевченківському суді триває розгляд питання про продовження запобіжного заходу громадському активісту Сергію Стерненку. Наразі суддя заявила про самовідвід і повідомила, що відбудеться інше засідання.

Натомість сторона захисту наголосила, що не заявляла про відвід судді. Про це повідомляє 24 канал.

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На своїй телеграм-сторінці активіст Сергій Стерненко написав, що відбулося щось дивне. Адже сторона захисту не повідомляла про відвід судді Антонюк, аби не затягувати час. Хоча вони повідомили їй, що виявили втручання в систему авторозподілу справ. Однак додали, що не заявляють про відвід.

Натомість суддя завершила і заявила, що відбудеться інше засідання по розгляду заяви про відвід, яку ми не заявляли, і пішла,

– зазначив він.

Відомо, що сторона обвинувачення проситиме продовжити цілодобовий домашній арешт активісту Сергію Стерненку ще на 2 місяці.

Засідання у справі Сергія Стерненка / Фото Вікторія Кутьїна для 24 каналу

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