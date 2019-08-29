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      Продолжит ли реформы Супрун новая глава Минздрава: мнение эксперта

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      Продолжит ли реформы Супрун новая глава Минздрава
      Продолжит ли реформы Супрун новая глава Минздрава / life.pravda.com.ua

      Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сегодня сложила свои полномочия. Она запомнилась своей настойчивостью в борьбе с коррупцией в системе закупок лекарств, а также опровержением мифов, связанных с медициной. Новым министром здравоохранения стала нардеп Зоряна Скалецкая. Что о ней известно и сможет ли она продолжить реформы Супрун – читайте дальше.

      Как сказал политический эксперт Олег Рыбачук в программе "Политическая анатомия", Зоряна Скалецкая – известная общественная активистка и главный эксперт медицинской группы Реанимационного Пакета Реформ.

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      Он подчеркнул, что вполне возможно Скалецкая продолжит реформы Супрун. В то же время Рыбачук добавил, что не стоит забывать и о международном факторе.

      Медицинская реформа – это образец того, как делать самую сложную реформу. Для Ульяны Супрун это назначение является не худшим вариантом. Говоря с ней, она заявила, что ей важно, чтобы ее реформы получили продолжение,
      – отметил политический эксперт.

      К слову, петиция с требованием оставить Ульяну Супрун на посту главы Министерства здравоохранения набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Теперь петицию должен рассмотреть Президент Украины Владимир Зеленский.

       

       

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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Ульяна Супрун Реформы Медицинская реформа
      Источник: 24 канал
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