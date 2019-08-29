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      Чи продовжить реформи Супрун нова очільниця МОЗ: думка експерта

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      Чи продовжить реформи Супрун нова очільниця МОЗ
      Чи продовжить реформи Супрун нова очільниця МОЗ / life.pravda.com.ua

      Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сьогодні склала свої повноваження. Вона запам'яталася своєю наполегливістю у боротьбі з корупцією у системі закупівель ліків, а також спростуванням міфів, пов'язаних з медициною. Новою міністеркою охорони здоров'я стала нардепка Зоряна Скалецька. Що про неї відомо та чи зможе вона продовжити реформи Супрун – читайте далі.

      Як сказав політичний експерт Олег Рибачук у програмі "Політична анатомія", Зоряна Скалецька – відома громадська активістка та головна експертка медичної групи Реанімаційного Пакета Реформ.

      Читайте також: Не будьте ручними міністрами: Супрун написала заяву на звільнення і дала поради новому уряду

      Він підкреслив, що цілком можливо Скалецька продовжить реформи Супрун. Водночас Рибачук додав, що не варто забувати й про міжнародний фактор. 

      Медична реформа – це є взірцем того, як робити найскладнішу реформу. Для Уляни Супрун це призначення є не гіршим варіантом. Говорячи з нею, вона заявила, що їй важливо, аби її реформи отримали продовження,
      – зауважив політичний експерт.

      До слова, петиція з вимогою залишити Уляну Супрун на посаді очільниці Міністерства охорони здоров’я набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Тепер петицію мав би розглянути Президент України Володимир Зеленський.

       

       

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      Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України
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      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Володимир Зеленський Медична реформа Реформи Уляна Супрун
      Джерело: 24 канал
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