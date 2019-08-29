Чи продовжить реформи Супрун нова очільниця МОЗ: думка експерта

Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сьогодні склала свої повноваження. Вона запам'яталася своєю наполегливістю у боротьбі з корупцією у системі закупівель ліків, а також спростуванням міфів, пов'язаних з медициною. Новою міністеркою охорони здоров'я стала нардепка Зоряна Скалецька. Що про неї відомо та чи зможе вона продовжити реформи Супрун – читайте далі.

Як сказав політичний експерт Олег Рибачук у програмі "Політична анатомія", Зоряна Скалецька – відома громадська активістка та головна експертка медичної групи Реанімаційного Пакета Реформ.

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Він підкреслив, що цілком можливо Скалецька продовжить реформи Супрун. Водночас Рибачук додав, що не варто забувати й про міжнародний фактор.

Медична реформа – це є взірцем того, як робити найскладнішу реформу. Для Уляни Супрун це призначення є не гіршим варіантом. Говорячи з нею, вона заявила, що їй важливо, аби її реформи отримали продовження,

– зауважив політичний експерт.

До слова, петиція з вимогою залишити Уляну Супрун на посаді очільниці Міністерства охорони здоров’я набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Тепер петицію мав би розглянути Президент України Володимир Зеленський.