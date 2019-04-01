Продолжит ли Зеленский сотрудничество с МВФ: экономист назвал риски

В случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах Украина может получить большие проблемы в отношениях с МВФ.

Падение украинской экономики

Экономист Сергей Фурса в эфире 24 канала рассказал, что для рынка самой лучшей новостью является то, что на выборах не прошла Юлия Тимошенко, потому что ее боялись больше всего. Владимира Зеленского пока не боятся. Однако после его победы украинцев ожидают сложные экономические времена.

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"Если мы заберем МВФ из нашей макроэкономической стабильности нашего роста экономики, которая длится уже три года, то очень быстро мы почувствуем давление на национальную валюту, а как результат – на все остальные факторы экономики. Риск для экономики без МВФ очень высок", – объяснил Фурса.

За последние пять лет вести переговоры с МВФ – это было обязанностью президента. Глава государства, во-первых, подписал меморандум, а во-вторых, программа МВФ не очень нравилась украинскому парламенту и это президенту приходилось проталкивать.

Скандал с "Приватбанком"

"Также ключевым моментом является влияние на судебную систему, а мы знаем, что у президента оно самое большое. И есть риск, который может проявиться в сотрудничестве с МВФ, это ситуация вокруг "Приватбанка", – рассказал экономический обозреватель.

Он объяснил, что возникают вопросы относительно Коломойского и сомневается, что Зеленский самостоятелен и независим от олигарха.

Мы знаем, что господин Коломойский выразил желание признать национализацию "Приватбанка" незаконной. Однако национализация "Приватбанка" была критически важным условием в сотрудничестве с МВФ,

– отметил экономист.

Фурса сказал, что МВФ проталкивает эту национализацию, а также проталкивает компенсацию, которую государство должно получать от Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за те деньги, которые украинцы внесли в качестве налогоплательщиков в капитал "Приватбанка". А потому, если что-то случится в этом направлении, то это закроет возможность для нашего сотрудничества с МВФ на очень долгий срок.

В чем суть "дела" Приватбанка "?

18 декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, национализировало этот банк.



В июне 2018 года НБУ подал судебный иск в Швейцарии к Коломойскому из-за невыполнения им обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительством по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами.



Попытки НБУ урегулировать вопрос погашения Коломойским задолженности по кредитам оказались безуспешными. Поэтому центробанк 18 декабря 2018 года подал в первую инстанцию ​​суда Республики и кантона Женевы иск против Коломойского на общую сумму 6,64 миллиарда гривен.

Что обещает сделать Владимир Зеленский

Смотрите полное интервью с Сергеем Фурсой о рисках в украинской экономике: