Продолжится до смерти Путина, – российский оппозиционер прокомментировал "конец" мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что мобилизация в России подошла к концу. Но это совсем не означает, что россиян больше не будут отправлять на войну в Украину.

Все понимают, что происходит, когда Путин или кто-нибудь из его окружения открывает рот. Это верный признак того, что они лгут. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко.

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Сравнительно недавно Путин говорил, что мобилизация не нужна, ведь война – дело военных, дело профессионалов. За несколько дней до ее объявления Песков заявлял, что мобилизации не будет. Но потом она произошла.

Сейчас Шойгу говорит, что она прекращается. Я думаю, что это из той же серии. В этот же день, параллельно с видео, где Шойгу докладывает Путину о завершении мобилизации, посыпались видео, как на улицах полиция и сотрудники военкоматов вручают повестки, хватают людей и куда-то забирают,

– подчеркнул Яковенко.

Путину нужно "пушечное мясо"

Сейчас Путину нужен 1 миллион "пушечного мяса", чтобы линия фронта не упала. Иначе, отмечает Яковенко, ВСУ прогуливаясь дойдут до границы 1991 года.

По словам оппозиционера, у Путина есть 25 миллионов мобилизационного резерва. Однако сразу поставить 1 миллион не получится, ведь людей нужно, по меньшей мере, отыскать и привлечь. Мы видели, что за первую неделю так называемой частичной мобилизации от нее сбежали 700 тысяч россиян.

Есть мобилизационная инфраструктура. Это полигоны, места в казармах, заготовленное обмундирование, вооружение, которое нужно передавать и офицеры, инструкторы, которые должны научить этих людей. Пехотинцев за это время подготовить невозможно, но хотя бы чтобы этот человек умел что-то держать в руках – типа оружия,

– говорит Яковенко.

Эта инфраструктура, добавляет он, имеет пропускную способность – 150 тысяч человек за один раз. Это природное ограничение, больше – невозможно.

"Если у вас есть стакан емкостью 150 миллилитров, вы не можете пол литра туда налить. Все прольется. И мы видели, как человеческий материал, предназначенный на убой, проливался", – акцентировал российский оппозиционный политик.

Неоднократно появлялась информация, что новомобилизованных, которых некуда было девать, отправляли домой. Кроме того, определенной части выдали оружие, но эти люди вообще не понимали, что, почему и для чего происходит.

Названия будут меняться, мобилизация будет продолжаться

Как утверждает Яковенко, волна мобилизации будет продолжаться до конца октября. С 1 ноября начинается совсем другой процесс – призыв.

В вооруженные силы начинают призывать людей, достигших 18 лет. Призывников вообще-то отправлять на фронт нельзя. Они призываются к тому, чтобы научить их военному делу. Отправлять человека со школьной скамьи сразу на войну – такое себе занятие. Но, теоретически, это возможно,

– заметил он.

Так, этот призыв заполнит все мобилизационные мощности, ведь они по существу одинаковые. Яковенко предполагает, что после его завершения сразу начнется новая волна мобилизации.

"Возможно это будет в конце ноября или в декабре. Путину надо как-то держать линию фронта, иначе она упадет. Я уже не говорю о том, что наступление будет продолжаться", – подчеркивает Яковенко.

Надо понимать: если будет открыта линия фронта, эти условные 300 тысяч исчезнут, как раньше исчезла регулярная армия, у диктатора появится необходимость нового пушечного мяса. Следовательно, Путин будет проводить мобилизацию, выбирая для нее все новые и новые названия.

Он будет сжигать россиян в топке этой войны до тех пор, пока он не окажется либо на скамье подсудимых, либо в каком-нибудь мешке, где ему будет уготовано последнее место,

– подытожил он.

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