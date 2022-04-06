Западные компании могут продолжать работать в некоторых секторах России

Новые санкции США не предусматривают ограничения доступа россиян к гуманитарным продуктам. Речь идет об основных продуктах питания и сельскохозяйственных товарах.

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Под ограничения не попадут лекарства, медицинское оборудование и Интернет.

В Белом доме подчеркнули, что эти виды деятельности не являются целью санкций США, поэтому американские компании могут продолжить работу в России в этих секторах.

Эти виды деятельности не являются целью наших усилий, и американские и западные компании могут продолжать работу в этих секторах в России,

– говорится в сообщении Белого дома.

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