Західні компанії можуть продовжувати працювати у деяких секторах у Росії

Нові санкції США не передбачають обмеження доступу росіян до гуманітарних продуктів. Йдеться про основні продукти харчування та сільськогосподарські товари.

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Під обмеження не потраплять ліки, медичне обладнання та Інтернет.

У Білому домі наголосили, що ці види діяльності не є метою санкцій США, відтак американські компанії можуть продовжити роботу в Росії у цих секторах.

Ці види діяльності не є метою наших зусиль, і американські та західні компанії можуть продовжувати працювати у цих секторах у Росії,

– йдеться у повідомленні Білого дому.

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